الجيش الأمريكي يعلن قصف منشأة عسكرية تابعة للحوثيين في صنعاء

قال الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إنه قصف منشأة عسكرية تابعة للحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء، في أحدث هجوم أمريكي على المتمردين المدعومين من إيران.

وقال المكتب الإعلامي للحوثيين، إن الهجوم أصاب جزءا من مجمع يضم وزارة الدفاع.

ولم ترد تقارير فورية غن وقوع خسائر بشرية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الهجوم الذي تم تنفيذه في وقت متأخر من أمس الاثنين، استهدف منشأة قيادة وسيطرة رئيسية تعد مركزا لتنسيق عمليات الحوثيين، بما في ذلك الهجمات على السفن التابعة للبحرية الأمريكية والسفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وجاء الهجوم الأمريكي، بعد ساعات من إعلان الحوثيين إطلاق صاروخ باليستي أسرع من الصوت نحو إسرائيل.