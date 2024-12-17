واشنطن بوست عن مسئول بحماس: تراجعنا عن وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل

قال مسئول بحركة حماس، لصحيفة «واشنطن بوست»، اليوم الثلاثاء، إن الحركة تراجعت عن مطالبها بوقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من غزة.

وأضاف المسئول – الذي لم تسمه الصحيفة – أن «الاقتراح الجديد لوقف الأعمال العدائية لمدة 60 يومًا، وتبادل الرهائن الإسرائيليين مع السجناء الفلسطينيين، يتضمن تنازلات رئيسية من حماس».

وأشار المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إلى أن «الحركة لا تزال تصر على مطلبها بالسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى شمال غزة».

وتأتي هذه التصريحات دون صدور تعليق رسمي من الحركة حتى اللحظة.

واستأنف كبار المسئولين من مصر وقطر الولايات المتحدة جهود الوساطة في الأسابيع الأخيرة، وأفادوا بوجود استعداد أكبر من الجانبين المتحاربين لإبرام اتفاق.

وفي تنازل رئيسي، قال مسئولون في حماس إنهم مستعدون لإبداء المزيد من «المرونة» بشأن توقيت انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

من جانبه، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الاثنين، أن التوصل إلى اتفاق أصبح أقرب من أي وقت مضى.