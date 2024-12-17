التعليم توضح مواعيد عقد المقابلة الشخصية للمرشحين للعمل بامتحانات الدبلومات الفنية

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا إلى المديريات التعليمية بمواعيد عقد المقابلة الشخصية للمرشحين للعمل بامتحانات الدبلومات الفنية كرئيس لجنة ووكيل للجان الإدارة والنظام والمراقبة.

وأضافت الوزارة أن مواعيد عقد المقابلات تبدأ الأسبوع المقبل كالتالي:

- الأحد 22 ديسمبر: جميع قطاعات التعليم الزراعي

- الاثنين 23 ديسمبر: جميع قطاعات التعليم الصناعي

- الثلاثاء 24 ديسمبر: جميع قطاعات التعليم التجاري

- الأربعاء 25 ديسمبر: قطاع مركزي (تجاري - صناعي - فندقي - زراعي).

كانت الوزارة قد أعلنت شروط الترشح للعمل لوظائف رئيس ووكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية، وهي الحصول على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة وأن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفنى، وأن يكون كل من رئيس اللجنة أو وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين «معلم أول على الأقل، والحصول على تقدير (ممتاز) بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية وتقدير (كفاء) للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية من السنتين الأخيرتين.

وأضافت أنه يجب أن يكون لدى العضو المرشح خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة إشرافية داخل إحدى لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة رئيس قسم (حجرة) أو وكيل قسم (حجرة) ويجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة وذلك لإعطاء الفرصة لاختيار الأفضل، وأن يكون لديه الالمام الكافي بعلوم الحاسب الآلى وأن يتمتع بسمات الشخصية القيادية ومشهود له بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بالعمل، وألا يكون له أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية.