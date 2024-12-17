محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل والشهادات العامة

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، جدول مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024-2025، وذلك وفقًا للمذكرة التي قدمتها مديرية التربية والتعليم بما يتوافق مع الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

وجاء في المذكرة التي عرضتها وكيلة الوزارة الدكتورة أمل الهواري أن الامتحانات ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

وأوضحت وكيلة الوزارةن أن هذه المواعيد جاءت بعد دراسة متأنية من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، والتي راعت فيها ملائمة المواعيد للخريطة الزمنية للعام الدراسي، كما تم مراعاة إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية، مثل عيد الميلاد وعيد الغطاس وعيد الشرطة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم اتخاذ قرار بإجراء الامتحانات بنظام الفترة الواحدة تجنبًا لأي تأثير سلبي لظروف الطقس في فصل الشتاء.