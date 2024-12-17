طقس اليوم: معتدل نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 22

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 22 11

العاصمة الإدارية 21 10

6 أكتوبر 21 10

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 11

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 21 11

المنصورة 21 11

الزقازيق 22 11

شبين الكوم 21 10

طنطا 20 12

دمياط 22 14

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 21 07

السويس 20 11

العريش 23 11

رفح 21 10

رأس سدر 22 11

نخل 18 01

كاترين 15 01

الطور 22 12

طابا 20 09

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 10

مطروح 20 12

السلوم 19 08

سيوة 20 06

رأس غارب 25 14

الغردقة 26 14

سفاجا 25 15

مرسى علم 25 16

شلاتين 26 20

حلايب 25 19

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 26 17

الفيوم 22 07

بني سويف 22 07

المنيا 23 06

أسيوط 23 06

سوهاج 24 09

قنا 25 11

الأقصر 25 10

أسوان 26 12

الوادى الجديد 25 09

أبوسمبل 26 14

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى



مكة المكرمة 32 19

المدينة المنورة 27 12

الرياض 23 06

المنامة 20 15

أبوظبى 25 20

الدوحة 22 15

الكويت 18 05

دمشق 14 01

بيروت 19 14

عمان 15 04

القدس 16 06

غزة 19 11

بغداد 17 02

مسقط 24 18

صنعاء 24 04

الخرطوم 35 21

طرابلس 17 14

تونس 18 08

الجزائر 15 05

الرباط 22 06

نواكشوط 33 19

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى



أنقرة 04 03-

إسطنبول 12 07

إسلام آباد 20 05

نيودلهى 23 07

جاكرتا 32 24

بكين 05 03-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 14 03

أثينا 16 05

روما 15 03

باريس 10 05

مدريد 10 01

برلين 10 06

لندن 11 08

مونتريال 07 01

موسكو 01- 05-

نيويورك 10 07

واشنطن 12 08

أديس أبابا 24 08