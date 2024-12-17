خامنئي: توهم الولايات المتحدة وإسرائيل بانتهاء المقاومة خطأ بالكامل

قال المرشد الإيراني علي الخامنئي، إن «توهم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض حلفائهما حول انتهاء المقاومة هو خطأ بالكامل».

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، جاء ذلك خلال استقباله حشدًا من النساء من مختلف الفئات، اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء.

وأضاف أن «أرواح الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، وزعيم حركة حماس السابق يحيى السنوار، حية وشهادتهما لم تخرجهما من الساحة، بل أبعدت حضورهما جسدياً فقط»، مؤكدًا أن «فكرهما مستمر وطريقهما سيستمر»، بحسب تعبيره.

وتحدث عن «التطورات الأخيرة في سوريا، واستمرار جرائم الكيان الصهيوني في عدوانه اليومي على غزة ولبنان».

واستطرد: «مسيرة شهداء المقاومة مستمرة والشعب غزة ولبنان يقفان ويقاومان الهجمات اليومية التي يشنها الصهاينة، ويحاول الكيان الصهيوني تطويق قوات حزب الله والقضاء عليها عبر سوريا. لكن الذي سيتم القضاء عليه هو إسرائيل».

وحذر من أساليب العدو المبرمجة، داعيًا إلى «عدم الانخداع بالشعارات والإغراءات».

وأضاف: «العدو دائما يسعى إلى تصميم المخططات لانحراف الشعب الإيراني عن القيم، وبالأخص القضايا المتعلقة بالمرأة، لذلك ينبغي على المسلمين الاهتمام بها»، وفقًا لوصفه.

وبحسب ما نشرته الوكالة، لفت خامنئي، إلى أن «أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أدركوا سريعاً أن الثورة لا يمكن هزيمتها بالأساليب المادية، فاتجهوا إلى الأساليب الناعمة مثل: الدفاع عن المرأة، وبدء أعمال شغب بحجة الدفاع عن مجموعة نساء أو امرأة في بلد ما».