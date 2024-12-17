رئيس مؤتمر المنظمة العربية للمسئولين عن القبول والتسجيل يكرم القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا

كرم الدكتور بسام محمد المحادين رئيس المؤتمر الـ 41 للمنظمة العربية للمسئولين عن القبول والتسجيل في الجامعات بالدول العربية المنعقد بسلطنة عمان وأمين عام المنظمة العربية للمسئولين عن القبول والتسجيل بالدول العربية، والدكتور سالم العريمي نائب رئيس الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بسلطنة عمان، الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، وذلك لمشاركته الفعّالة والبنّاءة في المؤتمر الذي كان لها الأثر الأكبر في إثراء النقاشات العلمية به.

وأعرب القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، عن خالص شكره وتقديره للقائمين على المؤتمر، مؤكداً أهمية هذه الفعاليات العلمية في تعزيز التعاون بين الجامعات العربية والأجنبية المشاركة في تطوير دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز عمليات القبول والتسجيل لطلاب الجامعات، مشيداً بجهود كل المشاركين والباحثين في أعمال المؤتمر الذي ينعقد على مدار 3 أيام خلال الفترة من 15- 18 ديسمبر 2024.

يُذكر أن الدكتور محمد حسين قدم خلال فعاليات المؤتمر محاضرة بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي لتمكين ذوي الإعاقة " فرص وتحديات"، إضافةً إلى عرض تجربة جامعة طنطا في دعم الطلاب ذوي الإعاقة من خلال خطتها الاستراتيجية، ومستهدفاتها والآثر الايجابي لافتتاح مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالتعاون مع هيئة الامديست وبتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقدم أيضاً عرضا تقديميا بعنوان "آليات القيد والتحقق من شهادات الطلاب الوافدين"، شرح من خلاله آليات عمل منصة ادرس في مصر مع عرض نماذج من شهادات الطلاب الوافدين وكيفية التحقق من صحتها