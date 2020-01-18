زوجة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: «بيعاملني زي أخته»

بعد عامين من الزواج، فاض بها الكيل فلجأت نعمات صاحبة الـ28 عاما إلى محكمة الأسرة بزنانيري لإقامة دعوى خلع ضد زوجها.

ذكرت الزوجة في دعواها أن زوجها يعمل مدرس ويسهر كثيرا خارج المنزل وعندما تسأله عن سبب غيابه يضربها ويعاملها بقسوة.

تقول الزوجة: "تحملته كثيرًا، فهو يعاملني مثل أخته ودائم التهرب من ممارسة العلاقة الحميمية معي منذ زواجنا ولم ننجب أطفالا حتى الآن".

وتابعت أنها تتمنى أن تصبح أما وأن أهلها نصحوها بالانفصال عنه بعد كثرة المشاكل بينهما إلا أنها كانت تحبه ولا تريد الاستغناء عنه آملة أن يتغير حالك.

وأضافت أنها ذهبت إلى دكتور نفسي لتعرض عليه مشكلة زوجها، وطلبت من زوجها أن يذهب معها مرة أخرى إلا أنه ضربها بعصا خشبية محدثا إصابتها فتدخلت العائلتان لحل المشكلة.

ليس هذا فقط، فقد اكتشفت أنه متزوج من أخرى فتوجهت إلى مكتب المحامي محمد عصام لطلب الخلع.