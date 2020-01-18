وزير الخزانة البريطاني يحذر من تأثر بعض قطاعات الأعمال نتيجة بريكست

قال وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد إن قطاعات الأعمال البريطانية ستعاني نتيجة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) المقرر رسميا في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري حيث تخطط الحكومة لإقامة فعاليات خاصة في تلك الليلة احتفالا بمغادرتها التكتل.

وأضاف جاويد - في مقابلة مع صحيفة بريطانية اليوم السبت، أوردت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية مقتطفات منها – إن اللوائح البريطانية لن تتماشى مع لوائح الاتحاد الأوروبي في المستقبل وهذه التغيرات من شأنها أن تضر ببعض الأعمال التجارية.

وأوضح قائلا: "لن يكون هناك تطابق، لن نخضع لقواعد الاتحاد الأوروبي، لن نكون في السوق الموحدة ولا في الاتحاد الجمركي وسنفعل ذلك بنهاية العام" في إشارة إلى الموعد الذي تم تحديده نهاية عام 2020 لاختتام محادثات التجارة بين لندن وبروكسل والمتوقع أن تكون محل خلاف بين الجانبين.

ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة رسميا الاتحاد الأوروبي ليلة الحادي والثلاثين من يناير الجاري إلا أنها رغم ذلك ستظل تتبع قواعد الاتحاد الأوروبي لفترة انتقالية مدتها 11 شهرا.

وتعتبر المملكة المتحدة أول دولة تغادر التكتل حيث تخطط الحكومة البريطانية ليلة الـ31 من يناير لإقامة سلسلة من الفعاليات احتفالا بهذه المناسبة.