• تقرير: هناك حاجة ملحة لعدد من الأجهزة التشخيصية.. و3 أجهزة أشعة بالتقنية الرقمية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تبرع مؤسسة خيرية بمجموعة من الأجهزة بحوالي 13 مليونا و750 ألف جنيه؛ لتجهيز قسم الأشعة التشخيصية بمستشفى الطوارئ الجديد بمستشفيات جامعة القاهرة.

ودعا منظمات المجتمع المدني، إلى التبرع للمستشفيات الجامعية، وذلك من خلال التبرعات العينية بالأجهزة التي تحتاج إليها.

وناقش رئيس الجامعة، تقريرًا مقدمًا من لجنة متابعة تطوير المستشفيات، حول حاجة مرضى الطوارئ إلى فحوص مختلفة بالأشعة، مشيرًا إلى أن قسم الأشعة أجرى خلال عام 2019 حوالي 250 ألف حالة على جهاز الأشعة العادية، و110 آلاف حالة على جهاز الأشعة المقطعية، و50 ألف حالة على جهاز الموجات فوق الصوتية.

واستعرض التقرير قيام مؤسسة قصر العيني لدعم الطوارئ بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الطب قسم الأشعة التشخيصية، والتي رصدت حاجة ملحة لعدد من الأجهزة، خاصة في قسم الأشعة التشخيصية، ومنها جهاز أشعة مقطعية متطور لفحوص شرايين القلب والشرايين الطرفية والشريان الرئوي لحالات الجلطات الحادة والسدة الشريانية وتشخيص كسور قاع الجمجمة.

كما تضمن التقرير حاجة قصر العيني لـ3 أجهزة أشعة عادية بالتقنية الرقمية لحالات الكسور العظام وانسداد الأمعاء وفحوص الصدر والعمود الفقري بطريقة لا تتعدى 3 دقائق على الجهاز، وانتقال الصورة مباشرة إلى الطبيب المعالج المحول للحالة دون انتظار فيلم الأشعة التقليدي.

وأشار التقرير إلى توفير كبير في المستهلكات وسرعة حركة المرضى بالطوارئ، إلى جانب 2 جهاز موجات فوق الصوتية والدبلر الملون لحالات الآلام الحادة بالبطن، أو لاكتشاف التجمعات الدموية بتجويف البطن، أو إذا ما كان هناك تمزق بالأحشاء الداخلية للبطن، أو الأوعية الدموية والتهاب المرارة الحاد.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الأقسام الأخرى بحاجة إلى أجهزة، مطالبًا مؤسسات المجتمع المدني بمساندتها لهذا المشروع الكبير كأحد المشروعات القومية.