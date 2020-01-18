هيثم الحاج: نتوقع انتهاء طوابير الدخول تماما إلى معرض الكتاب هذا العام

أعلن هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال في تصريحات لبرنامج «صباحك مصري»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، اليوم السبت، إن الهيئة المصرية العامة للكتاب، عكفت خلال العام الماضي بأكمله على رصد الملاحظات على الدورة الـ50 للمعرض؛ للعمل على تلافيها خلال الدورة الـ51، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الملاحظات كانت تتعلق بتنظيم الدخول للمعرض.

وأشار إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة التي تضمن تسهيل دخول الزوار هذا العام إلى المعرض، متوقعًا انتهاء طوابير الدخول تمامًا.

وأضاف أن المعرض سيضم هذا العام 3500 ضيف، ما بين كتاب وفنانين ومبدعين ومثقفين، مشيرًا إلى وجود تعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتعليم العالي والعديد من الجهات الأخرى خلال هذه الدورة.