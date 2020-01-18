مظاهرة في برلين للمطالبة بسياسة زراعية صديقة للبيئة

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شهدت العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت مظاهرة شارك فيها آلاف الأشخاص للمطالبة بسياسة زراعية أكثر مراعاة للبيئة.

وتأتي هذه المظاهرة بمناسبة فعاليات معرض الأسبوع الأخضر للمنتجات الزراعية والمواد الغذائية في برلين.

وأعلن المنظمون أن أول الجرارات المشاركة في المظاهرة بدأت في مغادرة ولاية براندنبورج المجاورة لبرلين قبل ظهر اليوم.

وبحسب الشرطة الألمانية، لم تقع حوادث كبيرة أو معوقات مرورية بسبب المظاهرة حتى الآن.

ودعا إلى المظاهرة تحالف يضم مزارعين ونشطاء في مجال المناخ والحيوان، بالإضافة إلى روابط أخرى.

وتتوقع مبادرة " لقد سئمنا" مشاركة ما لا يقل عن 15 ألف شخص و100 جرار في النسخة الخامسة عشرة من هذه المظاهرة.

ويتعين على قائدي السيارات التأهب لحدوث معوقات في حركة السير بالتزامن مع المعرض ومؤتمر لوزراء الزراعة يشارك فيه ممثلو 70 دولة.

وكانت العديد من الجرارات جابت برلين ومدنا أخرى في أنحاء ألمانيا أمس الجمعة.

ودعا تحالف "الريف ينتج الارتباط" إلى تنظيم مظاهرات في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على عدة أمور، بينها اللوائح الجديدة الخاصة بالأسمدة.

وانطلقت فعاليات معرض الأسبوع الأخضر أمس ومن المنتظر أن يصل عدد الزائرين إلى نحو 400 ألف شخص، وستستمر فعاليات المعرض حتى 26 يناير الجاري.