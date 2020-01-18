المبعوث الأممي: ليبيا بحاجة إلى وقف كل التدخلات الخارجية في شؤونها



أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة اليوم السبت، أهمية وقف كل التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

وقال سلامة، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، إن كل تدخل خارجي يمكن أن يكون له تأثير المخدر على المدى القصير في إشارة خصوصا إلى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في ليبيا الأحد الماضي..مؤكدا أن أحد أهداف مؤتمر برلين المقرر عقده غدا الأحد هو وقف كل التدخلات الخارجية.

ومن المقرر أن تستضيف برلين غدا مؤتمرا دوليا حول ليبيا دعت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء ودبلوماسيين من الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين، الإمارات، وإيطاليا، ودول أخرى لبحث سبل حل الأزمة الليبية.

وكانت العاصمة الروسية استضافت يوم 13 يناير الجاري مؤتمرا لوقف إطلاق النار في ليبيا بحضور كل من المشير خليفة حفتر وفايز السراج دون إحراز أي تقدم.

ويأتي انعقاد مؤتمر برلين في ظل ما يشهده الوضع الليبي من تعقيد بسبب قيام تركيا بنشر جنود في ليبيا دعماً لحكومة الوفاق الوطني وإرسالها مقاتلين سوريين إلى طرابلس ونقلها أسلحة ومرتزقة إلى هناك ؛ مخالفة بذلك قرار مجلس الأمن الدولي بمنع تصدير أي أسلحة إلى ليبيا في الوقت الراهن.