لايبزيج يعزز صدارته للدوري الألماني بثلاثية في شباك يونيون برلين

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عزز لايبزيج صدارته للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بعد أن قلب تأخره أمام ضيفه يونيون برلين بهدف إلى فوز 3 - 1 ، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من المسابقة.

وتقدم يونيون برلين في الدقيقة العاشرة عن طريق ماريوس بوتلر، وفي الدقيقة 50 نجح تيمو فيرنر في تسجيل هدف التعادل للايبزيج.

وفي الدقيقة 56 أضاف مارسيل سبايستر الهدف الثاني للايبزيج، قبل أن يعود فيرنر ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 82.

ورفع لايبزيج رصيده إلى 40 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد يونيون برلين عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.