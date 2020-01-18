المرصد السوري: أردوغان جند المرتزقة بمرتبات تصل إلى 2500 دولار ونقلهم إلى ليبيا

قال الدكتور رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «شركة أمن تركية تجند المرتزقة بمرتبات من 2000 إلى 2500 دولا،ر بحسب دور القيادي، وتنقلهم إلى ليبيا عبر شركة أمنية خاصة»، وفقًا لذكره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ«نشرة أخبار Ten»، المذاعة عبر فضائية «Ten»، مساء السبت، أن «المرتبات لا تُدفع من قبل الأتراك، وإنما تدفعها حكومة الوفاق أو قطر»، موجهًا رسالة إلى المجتمع الدولي: «على المجتمع الدولي أن يعلم بوجود عملية تجنيد للمرتزقة تجري برعاية الحكومة التركية، بتجنيد أكثر من 3600 سوري إما داخل ليبيا أو المعسكرات في تركيا».

وأشار إلى أن «عملية نقل المرتزقة باتت واضحة»، لافتًا إلى أن تركيا تقوم بنقل المقاتلين عبر مطاراتها الواقعة جنوب البلاد باتجاه إسطنبول، ويخرجونهم بشكل غير نظامي إلى ليبيا من أجل الذهاب إلى منطقة حكومة الوفاق التي تعمل بالتنسيق مع أردوغان