وزير العدل المغربي: نعمل على الارتقاء بمهنة «المفوّض القضائي»

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل المغربي، إنّ الوضع الحالي لمهنة المفوّض القضائي لا يمكن أن يُرضي المهنيين، وسنعملُ جاهدين على الارتقاء بهذه المهنة.

وأوضح الوزير المغربي - في كلمة خلال أعمال الملتقى العلمي الأوّل للمفوّض القضائي الذي نظّمته الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب تحت شعار (دور المفوّض القضائي في ترْسيخ قواعد الحكامة القضائية وضمان الأمن القضائي) - أنّ "المهنة عاصرت تجربة مهمة، حيث استطاعت تجاوز الثّغرات والنواقص التي تعتري العمل القضائي بالمغرب.

وأشار بنعبد القادر إلى أنّ "المهنة عرفت تطورات متلاحقة شملت البنية التشريعية والقانونية جعلت منها من المهن الأساسية في منظومة العدالة المغربية، وساهمت في تحقيق الأمن القضائي للمواطنين وفي تعزيز سيادة القانون وتكريس هيبة الأحكام والزاميتها وتعزيز الثّقة في القضاء".

ولفت إلى أنّ "المهنة لعبت دوراً أساسياً في عمليات التّسليم والتنفيذ في ضمان الحق القضائي وفي الدّفاع عن إلزامية الأحكام"، مضيفاً أنّ "المفوض القضائي ساهم في تحقيق العدالة القضائية وفي تقريب الخدمات من المواطنين المغاربة" قائلا: "هذه المهنة تستحقّ كل التقدير والعناية والاهتمام".