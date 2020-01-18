تنظم «دار الشروق»، حفل إطلاق المجموعة القصصية «الصندوق.. وقصص أخرى» للكاتبة والقاصة العراقية ميسون ملك، وذلك اليوم السبت، فى تمام الساعة السابعة مساء بمكتبة ديوان فى 159 شارع 26 يوليو بالزمالك.



يدير المناقشة: الكاتبة والناقدة الأدبية اعتدال عثمان، والدكتور سيف ضيف الله، بحضور نخبة من القراء والمثقفين.

وعن المجموعة القصصية تقول الدكتور فريال غزول، الناقدة وأستاذة الأدب: «تقدم الكاتبة والقاصة العراقية ميسون ملك، تسع قصص قصيرة أخاذة بطابع محلى وعربى وعالمى فى آنٍ واحد. فقصة «الصندوق» تمثل رحلة إلى العراق الجوانى أيام الحرب العراقية الإيرانية، وإنما من وجهة نظر المرأة العراقية بكل معانتها ومقاومتها».

تقدم بقية قصص المجموعة لقطات من علاقات إنسانية، يتقاطع فيها الحوار الحميمى مع اللغة الشعرية، الوصف بالمجاز، الواقع بالمفارقة، فى هذه القصص نقع على مشاهد ــ وكأنها قصائد ــ تشكل صورة عن زمننا، هذه المجموعة تحمل شجن مهاجرة وكفاح امرأة من أجل قيم إنسانية تكاد تتوارى من عالمنا.