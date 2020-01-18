 أهلي جدة يهزم الوحدة ويتأهل لمواجهة النصر في قبل نهائي كأس خادم الحرمين - بوابة الشروق
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أهلي جدة يهزم الوحدة ويتأهل لمواجهة النصر في قبل نهائي كأس خادم الحرمين

أحمد عبدالقادر
نشر فى : السبت 18 يناير 2020 - 7:43 م | آخر تحديث : السبت 18 يناير 2020 - 7:43 م

اقتنص أهلي جدة بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بفوزه على الوحدة 2 / 1، ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة.

وضرب أهلي جدة موعدا مع النصر، الذي تغلب بدوره على العدالة 1 / صفر في الدور ذاته، في الدور قبل النهائي، والمقرر إقامته في منتصف شهر مارس المقبل.

وتقدم الوحدة في الدقيقة الثامنة عن طريق عبد الله الدوسري ، قبل أن يسجل السوري عمر السومة هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 67 سجل الألماني ماركو مارين الهدف الثاني لأهلي جدة، ليمنح فريقه الفوز والتأهل لقبل النهائي.


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