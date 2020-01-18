محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والصف الثاني الثانوي

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صباح اليوم السبت، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمدرسة "بني شبل" للتعليم الأساسي، والتي تضم 10 لجان امتحانية تستوعب 217 طالبا، وتتبع إدارة غرب الزقازيق التعليمية.

الزيارة شهدت اطمئنان المحافظ على سير الامتحانات والتأكد من توفير كل الأجواء المناسبة ليقوم الطلاب بآداء الامتحانات بالشكل الأمثل.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية لتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ، وتوفير سبل الراحة للطلاب والتصدي لظاهرة الغش بكل أنواعه، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية لتوفير الحماية الأمنية خارج اللجان، مشيرًا إلى أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة اللازمة وتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات وتوفير التهوية والاهتمام بأعمال النظافة.

من جانبه، أوضح رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي "2019-2020"، بلغ 119 ألفا و290 طالبا وطالبة، موزعين على 671 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن امتحانات الشهادة الإعدادية انطلقت اليوم السبت، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، حيث تستمر حتى يوم الخميس المُقبل، على أن تتعطل يوم الاثنين المُقبل بمناسبة احتفال الأخوة المسيحيين بعيد الغطاس.

وتفقد الدكتور ممدوح غراب لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي "2019-2020" للصف الثاني الثانوي بمدرسة "الشهيد محمد عبدالقادر" الثانوية المشتركة بقرية "بني شبل" التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والتي يؤدي طلابها الامتحانات باستخدام "التابلت" في مادتي الفيزياء والتاريخ.