24 لاعبًا في معسكر المصري قبل مواجهة الزمالك

انتظم فريق المصري، عصر اليوم السبت، في معسكر المغلق بأحد فنادق محافظة الإسكندرية، استعدادا لمباراة الزمالك، بالجولة 14 من الدوري، والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء بعد غد الاثنين على ستاد حرس الحدود بالمكس.

اختار الجهاز الفنى للفريق بقيادة إيهاب جلال 24 لاعبًا للانتظام بالمعسكر، وهم

حراسة المرمى .. أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة.

الدفاع .. أحمد شوشة، محمود حمد، إسلام أبو سليمة، كريم العراقي، عمر كمال، سعيدو سيمبوريه، بهاء مجدي.

الوسط .. عمرو موسى، فريد شوقي، أحمد عادل ميسي، إسلام عطية، حسن علي، مفتاح طقطق، أيمن ندا، حجاج عويس، محمد جابر، حسين رجب، أحمد ياسر، شيخ موكورو.

الهجوم .. محمود وادي، أوستين أموتو.