أعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي، عن اطلاق عمليات السوق المفتوحة في اطار تنفيذ السياسة النقدية، وذلك لاول مرة منذ تأسيسه.

وأوضح همتي في تصريح، نقلته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء اليوم السبت، أن عمليات السوق المفتوحة من أهم ادوات السياسة النقدية للبنوك المركزية في العالم، حيث أن المركزي الايراني ومنذ تأسيسه قبل 60 عاما يتبنى لاول مرة هذه الاداة، بعد ما كان يتدخل بسوق المال عبر الطرق التقليدية.

وأشار أن المركزي الايراني في السابق يدير تقليديا الاساس النقدي والسيولة، أما السوق المفتوحة فهي عمليات يقوم فيها البنك المركزي ببيع وشراء سندات الخزانة الحكومية عبر المصارف.

وأكد همتي أن البنك المركزي سينظم سعر الفائدة بين البنوك من الآن فصاعدا عبر بيع وشراء سندات الخزانة الحكومية، لتحقيق اهداف مرسومة تتعلق بالتضخم.

واعتبر أن "إطلاق عمليات السوق المفتوحة في السياسية النقدية للمركزي الإيراني يعد ثورة بهذا الاتجاه، حيث ستدشن اعتبارا من اليوم السبت 18 يناير 2020، وستشكل تحولا هاما في علاقات المصارف المحلية مع البنك المركزي، وستوثر جديا في السحب على المكشوف للبنوك ومديوناتها والايداعات والعمليات بين المصارف أو ماشابه".