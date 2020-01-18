الأمين العام للأمم المتحدة: نأمل أن تواصل سلطنة عمان استفادتها من إنجازات السلطان قابوس

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، عن أمله في أن تواصل سلطنة عمان استفادتها من كافة المنجزات التي حققها السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك جاء خلال استقبال مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة محمد الحسان، اليوم السبت، بمقر وفد السلطنة الأمين العام للأمم المتحدة؛ للتعزية في وفاة السلطان قابوس.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة - خلال اللقاء - بحكمة السلطان قابوس، لافتا إلى أنه كان رمزًا للحكمة وقامة عالية جلبت السلام للمنطقة.

وأكد جوتيرش أن السلطان قابوس ساهم أكثر من أي شخص آخر من أجل أن يُحترم السلام وترك أثرًا عميقًا في كل من عرفوه.