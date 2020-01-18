سوداني نت: ملعب الهلال يتعرض لهجوم مسلح

كشفت تقارير صحفية سودانية، عن تعرض ستاد الهلال السوداني، مساء أمس في تمام الساعه العاشرة، إلى هجوم بالذخيرة الحية من شاب أطلق النار في الهواء داخل الجوهرة الرزقاء.

وذكرت صحيفة "سوداني نت" أن الشاب أطلق أكثر من 60 طلقه في الهواء ولكنه لم يصب أحداً وذلك لأن الاستاد كان خالياً في ذلك الوقت، قبل أن يتم القبض عليه من قبل قوات الشرطة وأفراد من قوات أمن الاستاد

وأشارت الصحيفة السودانية، إلى أنه تم تسليم المتهم والسلاح الذي كان يحمله (كلاشنكوف) إلى قسم الصناعات بأم درمان وتم فتح بلاغ ضده

ومن المقرر أن يستضيف الهلال السوداني نظيره الأهلي في السودان في الأول من شهر فبراير في الجولة الأخير من مجموعات إفريقيا.