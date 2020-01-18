الكاميرون تعتزم نشر قوات في المناطق المضطربة لتأمين الانتخابات العامة

تعتزم السلطات الكاميرونية نشر قوات في المناطق المضطربة التي يتحدث سكانها باللغة الانجليزية، لضمان تحقيق الأمن هناك قبل وأثناء وبعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها خلال الشهر القادم.

وقال الكولونيل هنرى نيتشيندا قائد الشرطة بالمنطقة الجنوبية الغربية إنه سيتم إرسال قوات إلى كافة المناطق لضمان إجراء الانتخابات بدون عقبات، ونرغب في أن يذهب الناخبون إلى مراكز الاقتراع، وأن يعرفوا أن القوات تنتشر هناك لحمايتهم".

ومن المقرر أن يتوجه الناخبون في الكاميرون إلى مراكز الاقتراع يوم التاسع من شهر فبراير القادم لانتخاب أعضاء البرلمان والمجالس البلدية، وسط تهديد من انفصاليين مسلحين بأنه لن يتم السماح بإجراء انتخابات في المناطق التي يتحدث سكانها باللغة الإنجليزية.

وكان زعماء انفصاليون قد أعلنوا اعتزامهم إغلاق هذه المناطق لمدة أسبوع بداية من 7 فبراير لمنع إجراء الانتخابات هناك، كما قام مسلحون انفصاليون باختطاف أكثر من 30 مرشحاً للانتخابات في هذه المناطق لإحباط عملية الانتخابات هناك.

تجدر الإشارة إلى أن الصراع الدامي في المناطق التي يتحدث سكانها باللغة الانجليزية في شمال غرب وجنوب غرب الكاميرون كان قد اندلع خلال عام 2017 وأودى بحياة 3 آلاف شخص وتشريد أكثر من نصف مليون آخرين داخل الكاميرون، بالإضافة إلى فرار 40 ألفا للعيش بالمنفى في نيجيريا، حسب تقديرات منظمات إغاثية.