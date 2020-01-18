ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بزعم تسفيرهما للعمل في دولة عربية

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة بالغربية، من ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بزعم تسفيرهما للعمل بإحدى الدول العربية.

ورد بلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، بقيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة قطور في الغربية، بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالدول العربية والاستيلاء من الشاكيين على 200 ألف جنيه، مقابل تدبير فرصة عمل لهما وتسفيرهما لإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم ومديرية أمن الغربية، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.