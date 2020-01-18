نقابة المضيفين الجويين في لوفتهانزا تعلن عن إضراب جديد

أعلنت نقابة المضيفين الجويين في شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا المعروفة اختصارا "أوفو" عن تنظيم إضراب جديد.

وقال متحدث باسم النقابة مساء اليوم السبت لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن التفاصيل ستعلن يوم الأربعاء المقبل.