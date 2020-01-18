نقابة المضيفين الجويين في لوفتهانزا تعلن عن إضراب جديد

الأكثر قراءة
والد طبيبة ناجية من حادث المنيا: «الطبيبات تعرضن للسرقة.. ومعهد ناصر طلب فلوس من المصابين»
الأمطار تكشف عن سرداب أثري بقرية نشيل بالغربية بعد هبوط في بالوعات الصرف الصحي
سيد عبد الحفيظ يعلن تغريم صالح جمعة ويؤكد الموافقة على إعارته
الصحة توافق على طرح أول علاج للسكر عن طريق الكلى وليس البنكرياس
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت نقابة المضيفين الجويين في شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا المعروفة اختصارا "أوفو" عن تنظيم إضراب جديد.
وقال متحدث باسم النقابة مساء اليوم السبت لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن التفاصيل ستعلن يوم الأربعاء المقبل.