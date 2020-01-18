صحيفة صينية: اشتباه في 3 إصابات أخرى بفيروس كورونا في شنجن وشانجهاي

كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن مدى انتشار فيروس كورونا المُكتشف حديثا في الصين خرج عن حدود بؤرة الوباء في مدينة ووهان، حيث يوجد 3 حالات على الأقل مشتبه في إصابتها بالفيروس في شنجن وشانجهاي بجانب عشرات من حالات الإصابة في المناطق الصينية ذات الحكم الذاتي هونج كونج وتايوان.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية على موقعها الإلكتروني أن سائحين صينيين اثنين في تايلاند وآخر يعمل في اليابان تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا، بينما تراقب السلطات في سنغافورة وفيتنام ونيبال وهونج كونج وتايوان عدد الحالات المشتبه في إصابتها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع إبلاغ السلطات في ووهان عن 4 حالات جديدة، اليوم السبت، ما يرفع إجمالي الإصابات هناك إلى 45 شخصا، لم يصدر أي تقارير رسمية عن أي إصابات أخرى أو حتى حالات اشتباه في أي مدن صينية رغم وجود أكثر من 80 حالة اشتبه في هونج كونج و4 في تايوان.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من بين الحالات التي تم تشخيصها في ووهان منذ الشهر الماضي، لقى اثنان مصرعهما ومازال 5 مصابين في حالة حرجة بينما تم علاج 12 شخصا بنجاح.

وأضافت الصحيفة أن 3 مصادر منفصلة أخبروها بأن هناك حالتين يُشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا في مدينة شنجن جنوب الصين وتم حجزهما في حجر صحي بمستشفى متخصصة في علاج الأمراض المعدية، وحالة ثالثة في شانجهاي شرق البلاد يتم علاجها حاليا دون توضيح المزيد من التفاصيل.

ونوهت الصحيفة بأن السلطات الصحية في ووهان، التي تعد بؤرة الوباء، أجرت اختبارات على الفيروس لدى 763 شخصا تعاملوا مع أو اقتربوا من الـ45 شخصا الذين تم تأكيد إصابتهم بالمرض، لافتة إلى أن جميعهم اجتازوا الاختبار وتم تأكيد عدم إصابتهم بالفيروس.