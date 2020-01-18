فقد 4 متسلقين كوريين جنوبيين و3 مرشدين بعد انهيار جليدي في نيبال

قالت الشرطة ومسؤولون في نيبال، اليوم السبت، إن سبعة أشخاص من بينهم أربعة متسلقين كوريين جنوبيين، فُقدوا في منطقة جبال الهيمالايا بشمال غرب نيبال بعد أن وقع انهيار جليدي في الطريق الذي كانوا يسلكونه.

وقال المسؤولون إن المفقودين الثلاثة الآخرين مرشدون محليون، وإن منطقة الحادث تبعد نحو 150 كيلومترا إلى الشمال الغربي من العاصمة كاتمندو.

وأضافوا أن الأمطار الغزيرة وانهمار الثلوج تسببا في الانهيار.

وقال سانديش باندي مدير شركة السياحة التي نظمت الرحلة لرويترز: "فقدنا الاتصال بأربعة من عملائنا الكوريين كانوا يتنقلون في منطقة أنابورنا، وهم مفقودون منذ وقوع انهيار جليدي يوم الجمعة".

وجبل أنابورنا بشمال غرب نيبال هو عاشر أعلى جبل في العالم ويبلغ ارتفاعه 8091 مترا، ويأتي إلى المنطقة آلاف كل عام.

وقالت ميرا أتشاريا المسؤولة بإدارة السياحة في كاتمندو إن أربع طائرات هليكوبتر تقوم بعملية بحث وإنقاذ في المنطقة بمساعدة الشرطة ومتطوعين محليين لكن سوء الأحوال الجوية يعوق العملية.