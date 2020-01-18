 «البنتاجون» تشدد الإجراءات الأمنية بالقواعد العسكرية المستضيفة لطلاب أجانب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«البنتاجون» تشدد الإجراءات الأمنية بالقواعد العسكرية المستضيفة لطلاب أجانب

أ ش أ
نشر فى : السبت 18 يناير 2020 - 11:04 ص | آخر تحديث : السبت 18 يناير 2020 - 11:04 ص

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تشديد الإجراءات الأمنية في القواعد العسكرية التي تستضيف طلابا أجانب بالولايات المتحدة.

وذكرت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم السبت، أن هذه الإجراءات تقضي بمنع حمل السلاح الفردي داخل القواعد العسكرية وانتقاء الوافدين العسكريين الأجانب بدقة والتحقق من عدم علاقتهم بأي فكر متطرف.

وأوضحت القناة أن هذه الإجراءات تأتى عقب عملية إطلاق طيار يحمل الجنسية السعودية، النار على قاعدة (بينساكولا) بولاية فلوريدا، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، وحينها، أدانت السعودية الحاث بشدة، وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: "إن إطلاق النار المأساوي في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا جريمة بشعة".


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