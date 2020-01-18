هاري وميجان يفقدان لقب «السمو الملكي البريطاني»

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فقد الأمير البريطاني هاري وزوجته الدوقة ميجان لقب "صاحب/ صاحبة السمو الملكي".

أعلن ذلك اليوم السبت قصر باكنجهام الملكي في العاصمة البريطانية لندن.

وكان الزوجان أعلنا قبل وقت قصير انسحابهما من واجباتهما ومهامهما كعضوين مباشرين في البيت الملكي.