هاري وميجان يفقدان لقب «السمو الملكي البريطاني»

الأكثر قراءة
والد طبيبة ناجية من حادث المنيا: «الطبيبات تعرضن للسرقة.. ومعهد ناصر طلب فلوس من المصابين»
الأمطار تكشف عن سرداب أثري بقرية نشيل بالغربية بعد هبوط في بالوعات الصرف الصحي
سيد عبد الحفيظ يعلن تغريم صالح جمعة ويؤكد الموافقة على إعارته
الصحة توافق على طرح أول علاج للسكر عن طريق الكلى وليس البنكرياس
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
فقد الأمير البريطاني هاري وزوجته الدوقة ميجان لقب "صاحب/ صاحبة السمو الملكي".
أعلن ذلك اليوم السبت قصر باكنجهام الملكي في العاصمة البريطانية لندن.
وكان الزوجان أعلنا قبل وقت قصير انسحابهما من واجباتهما ومهامهما كعضوين مباشرين في البيت الملكي.