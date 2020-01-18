سموحة يتعادل مع الإسماعيلي في المباراة الأولى لحمادة صدقي

حسم التعادل الإيجابي مباراة سموحة والإسماعيلي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ14 للدوري الممتاز.

ولم تتوقف الأمطار طوال المباراة والتي أثرت بشكل كبير على أداء الفريقين، خاصة في الشوط الأول الذي شهد سيطرة تامة للكرة بين أقدام لاعبي الإسماعيلي وأنتهى الجزء الأول من المباراة متقدمًا بهدف عن طريق الناميبي بينسون شيلونجو، في الدقيقة 39 بعدما راوغ محمد الشامي دفاعات الفريق السكندري، ووصلت الكرة إلى باهر المحمدي على خط المرمى، وسددها بقوة ويتصدى لها مدافع سموحة لتصل إلى اللاعب صاحب الـ27 عام ويعلن تقدم الدراويش بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني سيطر سموحة على الكرة بشكل تام وأضاع أكثر من فرصة حقيقية أمام المرمى قبل الدقيقة 71، التي أعلن فيها سموحة هدف التعادل عن طريق الخطأ الذي نفذه ناصر ماهر وبالخطأ وسجله لاعب الإسماعيلي إبراهيم أبو اليزيد، في مرماه معلنًا هدف التعادل لسموحة، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين سدد محمد كوفي، مدافع سموحة، الكرة بقوة أمام مرمى محمد مجدي، وأوشك الهدف الثاني على التسجيل ولكن باهر المحمدي، رفض الخروج مهومًا.

ووبهذه النتيجة يحتل سموحة بقيادة حمادة صدقي، المدير الفني الذي أدار أول مباراة له مع الفريق السكندري، المركز الثامن برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

يذكر أن سموحة يلتقي بالاتحاد السكندري في الجولة الـ15 للدوري الممتاز 30 من الشهر الجاري، فيما يستضيف الدراويش نظيره الاتحاد السكندري في الجولة الـ14 للدوري الجمعة المقبل.