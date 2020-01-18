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تقرير سعودي.. جروس يشكو الزمالك للفيفا

الشروق
نشر فى : السبت 18 يناير 2020 - 2:32 م | آخر تحديث : السبت 18 يناير 2020 - 2:39 م

تقدم كريستيان جروس، المدير الفني لنادي أهلي جدة السعودي بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد ناديه السابق الزمالك، وذلك وفقًا لتقارير صحفية سعودية.

أشار تقرير سعودي إلى أن جروس قد توجه بشكوى ضد نادي الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، والتي تبلغ قيمتها 150 ألف دولار.

وأضاف أن نادي الزمالك كان قد قد وعد جروس بمنحه مبلغ 150 ألف دولار في حالة تتويج الأبيض بكأس الكونفدرالية، وهو ما تحقق بعدما فاز الفريق على نهضة بركان في المباراة النهائية.

يُذكر أن كريستيان جروس كان قد رحل عن الزمالك في شهر يونيو الماضي بعد انتهاء مدة عقده، قبل أن يتولى الموسم الجاري تدريب فريق أهلي جدة.


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