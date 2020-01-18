 بن زايد: نأمل أن يحقق مؤتمر برلين تطلعات الشعب الليبي الشقيق - بوابة الشروق
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بن زايد: نأمل أن يحقق مؤتمر برلين تطلعات الشعب الليبي الشقيق

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
هديل هلال
نشر فى : السبت 18 يناير 2020 - 6:26 م | آخر تحديث : السبت 18 يناير 2020 - 6:26 م

التقى ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في العاصمة الألمانية برلين.

وبحث «بن زايد» مع المستشارة الألمانية تعزيز الاستقرار في المنطقة ودعم جهود إرساء السلام في ليبيا، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وأعرب ولي عهد أبو ظبي عن أمله في أن يعم الأمن والاستقرار والعيش بسلام ربوع ليبيا وأن يحقق مؤتمر برلين تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الألمانية برلين، غدًا الأحد، مؤتمرًا للسلام حول ليبيا، بمشاركة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، والمشير خليفة حفتر، بالإضافة إلى عدد من رؤساء بعض الدول والمنظمات الدولية.


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