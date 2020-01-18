التنمية المحلية: بدء الجزء العملي من تدريب المرشحين لتولي مناصب قيادية بالمحليات

قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ،إنه تم الانتهاء من الجزء النظري وبدء الجزء العملي من البرنامج المتكامل لتأهيل المرشحين لتولي مناصب قيادية بمنظومة الإدارة المحلية وتدريبهم على كافة الموضوعات والقوانين المتعلقة بعمل المحليات.. مؤكدا أن هذا التدريب يأتي في إطار الارتقاء بمستوى المرشحين لتولي المناصب القيادية بالمحليات لتطويرها بأسلوب علمي وتحقيق توجهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأضاف شعراوي - في بيان اليوم السبت - أن البرنامج التدريبي الذي بدأ في 22 ديسمبر الماضي يستغرق 6 أسابيع .. لافتا إلى أن الجزء النظري استغرق 3 أسابيع بمركز التنمية المحلية بسقارة.

وأوضح أن الوزارة نسقت مع محافظتي القاهرة والجيزة على عمل لقاء كل أسبوع مع المحافظ والسكرتير العام وأحد نواب المحافظ على أن تتولى المحافظة في اليوم الأول من كل أسبوع إعداد برنامج تدريب نظري على مهام كل من رئيس الحي والمركز والمدينة ويشتمل التدريب أيضاً على المهارات الإدارية والمالية والفنية وشئون العاملين والتعامل مع النواب والمواطنين وموضوعات الإنارة والتخطيط وعمل الإدارات الهندسية والأملاك والتراخيص والمحلات والنظافة والإشغالات والتقنين والتصالح وطلاء المباني والمناطق العشوائية والصناعية والاستثمار والحملة الفنية والحفاظ على المال العام والمعدات بالإضافة إلى باقي المهام.

وأشار إلى أن برنامج التدريب العملي سيتضمن أيضا معايشة مع أحد رؤساء الأحياء إضافة إلى قضاء يوم معايشة مع سكرتيري الحي ويوم مع نائب رئيس الحي ويوم مع مدير الإدارة الهندسية ويوم في الشئون المالية وباقي الأيام حسب رؤية المحافظ على أن يتم الانتقال إلى حي أو مركز آخر كل أسبوع من أسابيع التدريب الثلاث .. مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تقييم للقيادات في اليوم الأخير من التدريب ويتولى محافظا القاهرة والجيزة اختيار من يرون هذه القيادات لدعم المحافظة.

يذكر أن المشاركين بالدورة التدريبية كانوا ضمن المتقدمين للإعلان رقم 2 لسنة 2019 لشغل 65 درجة قيادية في المحليات وبلغ عدد المتقدمين لهذا الإعلان 1183 متقدماً وبلغ عدد المستوفين للشروط 1114 متقدما وتم إجراء الاختبارات النفسية والسلوكية والشخصية وتحليل السمات القيادية بمعهد إعداد القادة التابع لوزارة التخطيط، كما قامت لجنة اختيار القيادات المحلية برئاسة وزير التنمية المحلية بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين وتم تصفيتهم إلى 105 متقدمين، وقامت الأكاديمية الوطنية للشباب بوضع برنامج تدريبي لهم وتصفيتهم إلى 75 مرشحاً سيتم اختيار المتميزين منهم لشغل الأعداد المطلوبة.