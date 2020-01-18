 سريلانكا ترفع حظر تحليق طائرات الدرون المفروض عقب هجمات عيد الفصح - بوابة الشروق
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سريلانكا ترفع حظر تحليق طائرات الدرون المفروض عقب هجمات عيد الفصح

أ ش أ
نشر فى : السبت 18 يناير 2020 - 12:45 م | آخر تحديث : السبت 18 يناير 2020 - 12:45 م

رفعت السلطات السريلانكية الحظر المفروض على تحليق الطائرات من دون طيار (الدرون) والذي فُرض في أعقاب هجمات عيد الفصح الدامية التي أودت بحياة 263 شخصا.

وذكرت وزارة الدفاع السريلانكية - وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت - إنه تم رفع الحظر بناء على توجيهات الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا، مضيفة أن منع تحليق طائرات من دون طيار سيظل ساريا في المناطق التي يحظر الطيران فوقها والمناطق الخطرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتعين على جميع المشغلين المدنيين للطائرات من دون طيار الحصول على موافقة من وزارة الدفاع ليتمكنوا من تحليق طائراتهم الدرون.

يأتي القرار برفع الحظر وسط مطالبات متنامية للسماح بتحليق طائرات الدرون من قبل مؤسسات إعلامية وشركات الإعلانات التجارية ومصوري الأعراس.

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