مئات المهاجرين من هندراوس يصلون حدود المكسيك وجواتيمالا سعيا للعبور إلى أمريكا

وصل مئات المهاجرين من هندوراس إلى حدود جواتيمالا والمكسيك، بهدف العبور والوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم معهد الهجرة في جواتيمالا أليخاندرا مينا - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) السبت - " إن هؤلاء المهاجرين، بعضهم أطفال، هم جزء من قافلة تضم 3543 فردا غادرت الثلاثاء الماضي من مدينة سان بيدرو سولا بشمال هندوراس، وقد عبروا الحدود إلى جواتيمالا الأربعاء.

يذكر أن هؤلاء المهاجرين يسافرون سيرا على الأقدام أو في شاحنات وحافلات رغم تحذير الرئيس الجواتيمالي الجديد أليخاندرو جياماتي، من أن المكسيك لن تسمح لهم بالدخول.

ومنذ عام 2019، نشرت المكسيك قوات من رجال الحرس الوطني على حدودها لاحتواء موجة المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى الولايات المتحدة، وهو إجراء انتقدته منظمات حماية حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق عرض الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الجمعة أن يقدم 4 آلاف وظيفة في جنوب المكسيك لأولئك المهاجرين.