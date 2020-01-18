ملك تايلاند يرأس استعراضا عسكريا يتعهد فيه الجنود بالولاء له

سيترأس ملك تايلاند، ماها فاجيرالونجكورن استعراضا عسكريا اليوم السبت، سيتعهد فيه الجنود ورجال الشرطة بالولاء للملك.

وسيُقام الاستعراض في قاعدة عسكرية في إقليم "سارابوري" على بعد حوالي مئة كيلومتر شمال بانكوك، وسيشمل عرضا لعتاد عسكري ، مثل طائرات وسلاح فرسان ودبابات ومركبات مدرعة أخرى، ويشارك فيه 6812 جنديا.

والحدث جزء من استعراض عسكري في "عيد القوات المسلحة "السنوي الذي يُقام في 18يناير من كل عام، بمناسبة ذكرى معركة وقعت قبل 500 عام، حيث تردد أن أحد الملوك التايلانديين قتل أميرا من بورما، بينما كان يمتطى فيلا.

وهذا أول استعراض عسكري من نوعه، يحضره ملك تايلاندي منذ أن راقب الملك السابق بوميبول ادولياديج، والد فاجيرالونجكورن مسيرة عسكرية مماثلة، أمام قصر في بانكوك، في عام 1996 بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين على توليه الحكم.

واعتلى فاجيرالونجكورن العرش بعد وفاة بوميبول في أكتوبر 2016، ويمارس منذ ذلك الحين سيطرة واسعة على بعض من الوحدات العسكرية والموارد المالية الملكية.