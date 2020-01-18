«سبيس إكس» ترجئ اختبار وقف المهمة بسبب شدة الرياح

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية في تغريدة إرجاء رحلة تجريبية لاختبار وقف المهمة إذا ما واجهت المركبات الفضائية مشكلة خلال الانطلاق اليوم السبت وذلك بسبب شدة الرياح والمياه الهائجة في منطقة الانتشال، لتجرى غدا الأحد.

وقالت شركة "سبيس إكس" إنه من المقرر الآن إطلاق صاروخ "فالكون 9" على متنه مركبة "كرو دراجون" غدا من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا. وبعد 84 ثانية من الانطلاق، تعتزم "سبيس إكس" إظهار قدرة المركبة على الانفصال عن الصاروخ خلال حالات الطوارئ.

وتشمل تجربة وقف المهمة سلسلة من المناورات المعقدة قبل انطلاق مظلات المركبة واقتراب المركبة نفسها من سطح المياه بالمحيط الأطلسي بعد عشر دقائق من الانطلاق . ومن المتوقع أن يتحطم الصاروخ "فالكون 9" على الشاطئ، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.