الحرس الوطني المكسيكي يستخدم رذاذ الفلفل ضد المهاجرين

أفادت صحيفة "ريفورما" بأن الحرس الوطني المكسيكي استخدم رذاذ الفلفل لمنع حوالي 1500 مهاجر أثناء محاولتهم دخول البلاد عبر حدودها الجنوبية مع جواتيمالا.

واعتقلت السلطات من تمكنوا من العبور. وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الأسبوع الماضي إن المكسيك تراقب قافلة من المهاجرين وأن حكومته ستوفر لبعضهم وظائف على الحدود الجنوبية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج في تقرير لها اليوم السبت.

وواجهت المكسيك العام الماضي تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إذا لم تتخذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين من أمريكا الوسطى الذين يشقون طريقهم عبر المكسيك إلى الحدود الأمريكية.

وردا على ذلك، أرسلت عشرات الآلاف من قوات الحرس الوطني إلى الحدود الشمالية والجنوبية، وانخفضت أعداد العابرين إلى الولايات المتحدة للغاية.

وسمحت سلطات الهجرة لبعض أعضاء القافلة بدخول المكسيك بشرط المرور عبر مكاتبها، محذرة إياهم من أنهم سيخضعون للقوانين المحلية.