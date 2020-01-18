شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، انهيار جزئين بعقارين "قديمين" كائنين في نطاق دائرتي قسمي شرطة "الجمرك، وأول المنتزه"؛ تأثرًا بعوامل الطقس "نوة الفيضة الكبرى"، الذي تتعرض له المحافظة، دون أن يُخلفا إصابات أو خسائر بشرية.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد سقطت أجزاء من العقار الأول، المكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، ويحمل رقم 4 شارع الأفاش، المتفرع من شارع ابن سلامة، في منطقة دربالة، ويتبع إداريًا لحي أول المنتزه، شرق المحافظة.

بينما العقار الثاني فيتبع إداريًا حي الجمرك، غرب المحافظة، حيث سقطت أجزاء منه، ويحمل رقم 24 كائن في سوق السمك القديم، ومكون من دور أرضي وطابقين علويين "خالٍ من السكان" وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض، دون أن يُنفذ.

يُشار إلى أن محافظة الإسكندرية، تتعرض لنوة "الفيضة الكبرى" ذات الأمطار الغزيرة المصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ويزيد من حالة الشعور بالبرودة نشاط حركة الرياح الجنوبية الغربية.