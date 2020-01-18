إصابة 6 أشخاص بينهم 3 مهندسين أتراك ومترجمهم في الهجوم بغرب مقديشيو

أصيب 6 أشخاص على الأقل بينهم ثلاثة مهندسين أتراك ومترجمهم الصومالي ؛ في هجوم بسيارة ملغومة استهدف مجموعة من المقاولين الأتراك ، اليوم السبت ، في أفجوي التي تبعد 30 كم شمال غرب العاصمة الصومالية مقديشيو.

واستهدف الهجوم موقع عمل في ضواحي مدينة أفجوي، حيث يقوم مجموعة من المهندسين الأتراك بصيانة الطريق الرابط بين العاصمة الصومالية والمدينة.

ونقلت صحيفة (الصومال الجديد) عن السفير التركي لدى الصومال محمد يلماز تأكيده بإصابة 3 مواطنين أتراك من فريق المهندسين ، وأنهم يتلقون العلاج الآن في المستشفى.

وأفادت الشرطة الصومالية، في بيان لها اليوم، بأن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة ضابطي شرطة صوماليين ومترجم صومالي.