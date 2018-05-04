المبعوث النووي الكوري الجنوبي: واشنطن أكدت تأييدها لمسألة تعزيز علاقات التعاون بين الكوريتين

أوضح المبعوث النووي الكوري الجنوبي لي دو هون أن الولايات المتحدة أكدت دعمها لتحسين العلاقات بين الكوريتين، في ظل المشاورات الثنائية القائمة حول كيفية استئناف مشروعات التعاون بين الشمال والجنوب.

وقال لي دو ، في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم السبت، "لقد أكدت الولايات المتحدة مجددًا دعمها لمسألة تحسين العلاقات بين الشمال والجنوب"، دون أن يدلي بأي تفاصيل حول موقف واشنطن من مشروعات محددة قائمة بين الكوريتين، مثل سماح الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن لمواطني بلاده للقيام بجولات فردية إلى كوريا الشمالية.

وأشار المبعوث النووي لسول إلى إن الجانبين قد ناقشا سبل استئناف المحادثات النووية بين واشنطن وبيونج يانج، وكيفية ردع النظام الكوري الشمالي عن القيام بأعمال استفزازية في المستقبل.

وأضاف:"اتفقنا أيضًا على التنسيق الوثيق بشأن العلاقات بين الكوريتين، وإتمام عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإرساء السلام الدائم بين الكوريتين".

يُذكر أن "لي" وصل إلى واشنطن، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لعقد محادثات مع نظيره ونائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون حول النهج الذي تسلكه الإدارة الأمريكية مع الشمال.