بدء تشغيل بوابة إلكترونية لحجز رعايات مركزة وحضانات أطفال بالمستشفيات الجامعية

• عبدالغفار: تطوير البوابة وربطها بطلب أقرب سيارة إسعاف وحجز العيادات وتثقيف المرضى





بدأ التشغيل التجريبي للبوابة الإلكترونية "365 صحة"، اليوم السبت؛ للتواصل مع المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية بجميع محافظات الجمهورية، حيث يمكن للمواطن البحث عن مكان خالي بالرعاية المركزة أو حضانات الأطفال وكذلك بنك الدم.

تربط البوابة الإلكترونية المريض بكل أنواع خدمات الرعاية الصحية الأخرى، من بينها رعايات للكبار والأطفال، كما تتيح البوابة الاستعلام والتواصل بطريقة سهلة مرنة ومتكاملة.

توفر البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى الاستعلام عن الأماكن الشاغرة بالرعايات المركزة المختلفة، والاستعلام عن الأماكن الشاغرة بالحضانات، والاستعلام عن توافر أكياس الدم، كما يقوم التطبيق بإرسال إشعارات ورسائل نصية للمريض بمعلومات التحضير للخدمات المختلفة.

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى إنشاء غرفة مركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تهدف إلى ربط متلقي الخدمة بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، ومن خلال البوابة الإلكترونية سيتم توجيه المريض لأقرب مقدم خدمة؛ مما يوفر الوقت والمجهود ويسهم في إنقاذ حياة المرضى خاصة في الحالات الطارئة.

ويمكن للمريض التسجيل والحجز عبر الموقع www.365seha.com، وبعد الانتهاء من ملئ بيانات الحجز ستظهر رسالة تأكيد الحجز بنجاح وسيتم التواصل مع المريض في أقرب وقت من خلال رسالة نصية لرقم التليفون الخاص بالشخص طالب الخدمة للمريض، بالإضافة إلى إرسال رسالة نصية تحتوي على معلومات الحجز والعنوان والموقع على خريطة جوجل.

من جانبه، قال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الدكتور حسام عبدالغفار، إن المرحلة الثانية من البوابة الإلكترونية ستضمن توفير خدمات الحجز الإلكتروني في العيادات والعمليات والملف الإلكتروني الطبي للمريض والذي يشمل التاريخ الطبي، والأمراض المزمنة، والأدوية التي تعرض المريض للحساسية، ونتائج التحاليل، والأشعة.

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات صحفية، أن المجلس الأعلى يسعى لتطوير التطبيق بحيث يمكن المريض من تحويل أو طلب التحاليل والأشعة إلى المكان المختص بذلك، ومتابعة النتائج، وإرسال الوصفة الدوائية إلى الصيدلية وطلب الأدوية.

ولفت إلى ربط البوابة الإلكترونية مستقبلًا بطلب أقرب سيارة إسعاف لموقع المريض، وإرسال إشعارات تنبيه ورسائل نصية بمواعيد الأدوية ورسائل التثقيف الصحي للمرضى.