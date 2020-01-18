حددت محكمة القضاء الادارى ط برئاسة المستشار حسن شلال ، جلسة ١٤ مارس المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي تطالب بإلزام مجلس النواب المصري بإصدار قرار بالاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والمذابح والتهجير القسري التى ارتكبتها تركيا ضد الأرمن خلال عامي 1915 و 1916 وإدانة تلك المذابح.

وذكر محمود فى دعواه ، أن المبادئ الاخلاقية والانسانية التى ترتكز عليها الدولة المصرية ومؤسساتها والدور الريادى والاقليمى التى تتمتع به يحتم على مجلس النواب اصدار قرار بالاعتراف بعمليات الابادة الجماعية والتهجير القسرى التى ارتكبته تركيا ضد الارمن خلال الحرب العالمية الاولى ونتج عنها سقوط ما يزيد عن مليون ونصف من الارمن مابين شباب ونساء وشيوخ واطفال فى مذبحة هى الابشع تاريخيا ، مضيفا ان اعتراف مصر بارتكاب تلك المذابح يفتح الباب امام دول المنطقة لاعتراف مماثل ، مشيرا الى ان العديد من الدول الاوروبية والمنظمات الدولية اعترفت بتلك الجرائم وعمليات الاضطهاد والتشريد التى مارستها تركيا ضد الارمن العزل ، متابعا ان اقرار مصر بتلك الجرائم يفتح الباب امام محاكمة تركيا دوليا عن ارتكابها لتلك الجرائم .

واكد محمود فى دعواه ، ان مصر كانت فى مقدمة الدول التى استضافت الفاريين من تلك المذابح وكانوا بالالاف وانهم عاشوا فى مصر يتمعتون بكافة حقوقهم انطلاقا من مبادئ مصر الانسانية والاخلاقية .

وطالب محمود فى ختام دعواه ، باصدار حكم فى الشق المستعجل من الدعوى المقامة بان يصدر مجلس النواب قرارا عاجلا بالاعتراف بتلك المذابح وادانتها مشيرا الى ان تركيا ما زالت تمارس حروب الابادة الجماعية والتطهير العرقي فى وقتنا الحالى ضد المدنيين العزل .