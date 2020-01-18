 رئيس البرلمان الليبي: تركيا جزء من المشكلة وحكومة السراج مصيرها الفشل - بوابة الشروق
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رئيس البرلمان الليبي: تركيا جزء من المشكلة وحكومة السراج مصيرها الفشل

عقيلة صالح
عقيلة صالح
أ ش أ
نشر فى : السبت 18 يناير 2020 - 3:10 م | آخر تحديث : السبت 18 يناير 2020 - 3:10 م

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إن المجتمع الدولي على يقين من فشل حكومة "السراج".

وأضاف صالح - في تصريحات بثتها قناة العربية الإخبارية اليوم السبت، أن تركيا تعد جزءا من المشكلة ، وليست جزءا من الحل في ليبيا.

ودعا إلى ضرورة خروج كافة العصابات والمليشيا المسلحة من العاصمة الليبية طرابلس؛ لاستمرار وقف إطلاق النار.

وأضاف رئيس البرلمان الليبي - في تصريحاته - أن تركيا تهدف لفرض جماعة الإخوان على الحكم في ليبيا، مشددا - في الوقت ذاته - على أن الشعب الليبي لا يقبل تهديد تركيا ، و سيدافع عن بلاده بكافة الوسائل والسبل.

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