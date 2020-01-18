رئيس البرلمان الليبي: تركيا جزء من المشكلة وحكومة السراج مصيرها الفشل

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إن المجتمع الدولي على يقين من فشل حكومة "السراج".

وأضاف صالح - في تصريحات بثتها قناة العربية الإخبارية اليوم السبت، أن تركيا تعد جزءا من المشكلة ، وليست جزءا من الحل في ليبيا.

ودعا إلى ضرورة خروج كافة العصابات والمليشيا المسلحة من العاصمة الليبية طرابلس؛ لاستمرار وقف إطلاق النار.

وأضاف رئيس البرلمان الليبي - في تصريحاته - أن تركيا تهدف لفرض جماعة الإخوان على الحكم في ليبيا، مشددا - في الوقت ذاته - على أن الشعب الليبي لا يقبل تهديد تركيا ، و سيدافع عن بلاده بكافة الوسائل والسبل.