وفاة 5 أشخاص بفيروس «غامض» في الكونغو الديمقراطية

أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفاة خمسة أشخاص جراء فيروس غامض - لم يتم تحديده بعد - في محافظة "ماي ندومبي"، مشيرة إلى أن جميع الضحايا توفوا داخل مستشفى بلدة "كيري " بالمحافظة الواقعة غربي البلاد.

وذكرت قناة "روسيا اليوم " الإخبارية ، نقلا عن وزير الصحة الكونغولي جان كلود بولا ، قوله اليوم السبت، إن السلطات تبذل قصارى جهدها لتحديد نوع "المرض الغامض"، مشيرا إلى أنه يختلف تماما عن حمى "الإيبولا".

وأكد المسؤول أن الوضع تحت السيطرة، وانه تم أخذ العينات ، ونقلها إلى المعهد الوطني للدراسات "البيوطبية " لمعرفة نوع هذا المرض الذي وصفه بـ"المميت".

يأتي هذا في الوقت الذي تكافح فيه الكونغو الديموقراطية فيروس "إيبولا" الذي أعلن انتشاره منذ الأول من أغسطس عام 2018، وينتشر المرض خصوصا في إقليمي : شمال كيفو ، وإيتوري ، شرق البلاد.

ويعد فيروس الإيبولا المعروف باسم "حمى الإيبولا النزفية " مرضا وخيما يصيب الإنسان وغالبا ما يكون قاتلا، حيث يصل معدل الوفيات الناجمة عن الفيروس الذي يندرج ضمن عائلة "الفيروسات الخيطية " إلى نحو 90%.