ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مخدرات في ميدان رمسيس

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ألقت مباحث القاهرة القبض على عاملين اثنين وعاطل، بحوزتهم مواد مخدرة أثناء تواجدهم بميدان رمسيس، وأمر مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي بإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

كانت إدارة رعاية الأحداث في القاهرة، تمكنت من ضبط عاطل سبق اتهامه في 18 قضية "مخدرات"، حال تواجده بميدان رمسيس وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي.

كما ضبطت مباحث قسم شرطة الأزبكية عاملين اثنين حال تواجدهما بميدان رمسيس وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي، وبمواجهتهما أمام مدير مباحث القاهرة اللواء نبيل سليم اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات أنشطتهما الإجرامية.