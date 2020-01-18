المغرب: لا نفهم المعايير والدوافع وراء اختيار البلدان المشاركة في برلين

أعرب المغرب عن استغرابه من عدم دعوته لمؤتمر برلين حول ليبيا، مشيرًا إلى أنه «لا يفهم المعايير والدوافع وراء اختيار البلدان المشاركة في برلين».

وأوضح المغرب أن اتفاق «الصخيرات» هو الإطار السياسي الوحيد لحل الأزمة في ليبيا، لافتًا إلى لعب البلاد دور هام في التوصل للاتفاق، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الألمانية برلين، غدًا الأحد، مؤتمرًا للسلام حول ليبيا، بمشاركة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، والمشير خليفة حفتر، بالإضافة إلى عدد من رؤساء بعض الدول والمنظمات الدولية.