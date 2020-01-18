ضبط نصاب استولى على أموال شخصين بالغربية بدعوى تسفيرهما للخارج

ضبطت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا فى طنطا، اليوم السبت، متهم بالنصب على شخصين، بمركز قطور بمحافظة الغربية، والاستيلاء منهما على 200 ألف جنيه، بدعوى تسفيرهما للعمل بإحدى الدول العربية.

كان تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة قطور، بقيام حاصل على دبلوم، ومقيم بدائرة مركز شرطة قطور، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالدول العربية، والاستيلاء من الشاكيين على مبالغ مالية بلغت 200 ألف جنيه، مقابل تدبير فرصة عمل لهما وتسفيرهما لإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية، ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.