مقتل 30 جنديًا وإصابة 50 آخرين في هجوم على معسكر النصر وسط اليمن

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أفاد موقع أخبار مأرب برس اليوم السبت بمقتل وإصابة العشرات في هجوم صاروخي على معسكر النصر التابع لقوات الحكومة اليمنية في محافظة مأرب الواقعة وسط البلاد.

ونقل الموقع عن مصدر طبي لم يكشف عن هويته قوله إن نحو 30 جنديًا قتلوا، وأصيب أكثر من 50 آخرين في هجوم نفذ بصواريخ وطائرات مسيرة.

وأضاف المصدر أن الهجوم وقع بينما كان الجنود يؤدون الصلاة داخل مسجد بالمعسكر.

وأشار الموقع الإخباري إلى أن غالبية الضحايا يتبعون اللواء الرابع حماية رئاسية التابع لقوات الحكومة اليمنية.

ولم تعلن جماعة أنصار الله الحوثية بشكل رسمي مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران من ناحية أخرى، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.